Recuperati i corpi di due dispersi della Bayesian

Sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco i corpi di due dei sei dispersi del naufragio della Bayesian. Secondo le prime informazioni si tratterebbe dei cadaveri di due uomini, che sono stati estratti dallo scafo dopo essere stati individuati in una cabina all'interno dell'imbarcazione.

L'operazione sta procedendo per gradi a causa della complessità delle manovra e dei tempi di decompressione dei sub.

Dopo una prima sosta a venti metri di profondità i sommozzatori stanno per portarli in superficie.



