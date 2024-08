Bayesian: a Porticello foto e selfie sul luogo della tragedia

Numerosi cittadini e intere famiglie di curiosi hanno affollato la banchina di Porticello, per assistere, sin dalle prime ore del pomeriggio, alle operazioni di recupero dei corpi delle vittime del naufragio della Bayesian. Tra loro mamme e padri con bambine e bambini, anche in tenera età. Con passeggino al seguito e in braccio. C'è chi scatta foto, chi invece si fa un selfie con lo sfondo del tratto di mare che ha inghiottito il Bayesian. Chi immortala il momento per poi condividerlo nella sua pagina social.

"Io sono stato il primo a fotografare il momento dell'incidente, dalla finestra del mio appartamento", spiega un residente mostrando la foto ad un altro passante. Diversi hanno portato al molo anche il proprio cane che tengono al guinzaglio, in attesa del recupero delle salme. "E' vergognoso, sembra di assistere al turismo della morte", commenta invece un passante.





