Il filosofo Umberto Galimberti in Sicilia con "L'amore in jazz"

Si intitola "L'amore in jazz" l'evento del filosofo Umberto Galimberti che approda anche in Sicilia. Il Professor Umberto Galimberti esplorerà il tema dell'amore attraverso diverse prospettive filosofiche in uno straordinario incontro tra musica e parola, accompagnato dai virtuosismi di due noti musicisti, il sassofonista Piero Delle Monache e il trombettista Dino Rubino. Un evento, unico nel suo genere, che promette di essere un'esperienza dove pensiero e suono si fondono per creare un momento di profonda riflessione e piacere estetico.

Due gli appuntamenti in Sicilia con l'autorevole filosofo, psicoanalista e saggista italiano: sabato 31 agosto al Teatro di Verdura di Palermo e domenica 1 settembre alla Villa Bellini per il cartellone del Catania Summer Fest 2024. Inizio ore 21.





