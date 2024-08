Madre e figlia morte in casa, ipotesi decessi naturali

La polizia sta indagando sulla morte delle due donne i cui corpi sono stati trovati all'interno della loro abitazione all'Annunziata, a Messina. Gli investigatori non avrebbero rilevato segni di violenza, saranno gli esami del medico legale a dare maggiori indicazioni, come disposto dal magistrato. I due corpi erano in avanzato stato di decomposizione, giacevano in due letti vicini. L'appartamento era chiuso dall'interno e non ci sono segni di scassinamento. In casa non sono stati trovati messaggi né tracce di farmaci che possano far pensare ad un doppio suicidio. L'ipotesi più accreditata è che una delle due sia morta naturalmente e l'altra sia morta per il dolore.



