Deputati donano 130 ventilatori a detenuti Ucciardone

Donati ai detenuti del carcere Ucciardone 130 ventilatori acquistati dai deputati regionali Ismaele La Vardera (Sud chiama nord) e Valentina Chinnici (Pd) dopo che i carcerati ne avevano fatto richiesta durante una visita a fine luglio.

"Avevamo constatato - ha detto La Vardera - il grande disagio che vivevano i detenuti in questo periodo di caldo torrido. Per loro aver un ventilatore cambia letteralmente la vita. Avevamo preso l'impegno e con l'onorevole Chinnici abbiamo comprato i ventilatori, che grazie al supporto della ditta Salerno Trasporti sono stati consegnati nelle mani del comandante del carcere Francesco Cerami. Un piccolo gesto che donerà un sollievo a chi sicuramente ha sbagliato, ma merita una detenzione dignitosa".

Gesto di generosità che ha coinvolto anche l'azienda che questi ventilatori li ha venduti, considerato che "la ditta oltre allo sconto ha regalato anche 20 ventilatori" oltre a 10 ricevuti dalla chiesa Gospel Forum di Palermo.

"Il bene si diffonde da sé diceva Tommaso D'Aquino - ha aggiunto Chinnici - e questa storia lo dimostra. Dal nostro piccolo gesto di solidarietà si è innescata una catena di generosità che ha riguardato diverse persone, compresi gli imprenditori di Termini Imerese che hanno voluto fare la loro parte per contribuire al benessere dei detenuti nelle celle le cui temperature superano i 40 gradi. Dimostrando così che l'Ucciardone è sentito come parte integrante di Palermo e i detenuti sono uomini la cui dignità sta a cuore a tutti".





