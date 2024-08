Otto incendi in Sicilia, intervento dei mezzi aerei

Sono stati otto gli incendi oggi in Sicilia che hanno visto impegnati i forestali, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Due roghi sono divampati a Catania, due a Siracusa e uno a Ragusa, e uno ad Agrigento, uno a Caltanissetta e uno a Messina.

Nel catanese gli interventi sono stati a Randazzo in contrada Volta Sciara e a Paternò in contrada Bosco di Paternò, nel nisseno a Campofranco nei pressi del Bivio di Campofranco, nel ragusano a Scicli in contrada Pagliarelli e Balatelle dove un incendio rischiava di coinvolgere aziende ed abitazioni e dove è stato necessario l'intervento dell'elicottero.

Gli incendi nel siracusano a Ferla in contrada Campanino e a Francofonte in contrada via del Re, nel messinese a Francavilla di Sicilia in contrada Mancusa e nell'agrigentino a Campobello di Licata in contrada Canale Mercato.



