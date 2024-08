'Factus', a Tusa teatro, cinema e libri nel segno del viaggio

Riparte Factus, il festival di arti visive, teatro, cinema e letteratura giunto alla sua IV edizione, promosso dall'associazione Nero su Bianco e finanziato dal Comune di Tusa, con le partnership dell'Accademia di belle arti di Palermo, il Museo Riso d'arte contemporanea, il Centro regionale del catalogo (Cricd). Il pubblico - dopo il vernissage del 20 luglio che ha visto l'inaugurazione di installazioni artistiche di giovani allievi dell'Accademia di belle arti, assisterà dal 16 al 25 agosto, al Piano del Convento, a spettacoli teatrali, film, reading e presentazioni di libri.

"Un appuntamento - dice il sindaco Angelo Tudisca - che promuove uno scambio culturale e un'interazione sociale che intende contrastare il processo di spopolamento che purtroppo accomuna i piccoli borghi". Gli artisti, chiamati a raccolta dal direttore artistico Michelangelo Calderone - insieme ai curatori Giuseppe Marsala e Salvatore Giacomo Notaro, e alla presidente di Nero su Bianco, Alfonsina Bellomo Ragonese - propongono lavori legati al tema del viaggio e alla mobilità planetaria di animali, piante, esseri umani. Ma anche cose, oggetti, ricordi e sensazioni che raccontano quanto la terra sia madre di tutti. Mobilità che trova nella fondazione di Tusa un archetipo di riferimento: "Già dal tempo della antica Halaesa Arconidea, in cui gli arabi obbligarono la popolazione ad abbandonare la città per fondare l'odierna Tusa - spiega Calderone - il tema dell'esodo abita questi luoghi".

"Il viaggio attraverserà tutti gli spettacoli da quello del ritorno dagli inferi di Euridice, che vedrà in scena il 17 agosto Stefania Blandeburgo e Giuseppe Lomeo su un testo di Gesualdo Bufalino; al 'Viaggio oltre le parole' di Domenico Ciaramitaro, il 18 agosto; sino al viaggio nella memoria paterna di Giuditta Perriera che con il suo 'Voglio morire sebbene stremata tra le braccia di un sogno' propone il 24 agosto un percorso interiore nel teatro di Michele Perriera", dice Giuseppe Marsala, curatore della sezione teatrale e regista dello spettacolo tratto da Bufalino. E poi le proiezioni cinematografiche, curate da Giacomo Notaro. Spazio anche alla presentazione di opere letterarie, a cura di Giuseppe Marsala.





