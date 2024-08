A Taormina e a Tindari serata magica con la Turandot

Teatri al completo per la Turandot messa in scena con un cast eccezionale prima al teatro antico di Taormina e poi, l'11 agosto, al Teatro Greco di Tindari. Il soprano italo-francese Chrystelle Di Marco, già applauditissima nella scorsa edizione, ha incarnato la gelida principessa, mentre la potenza vocale di Eduardo Sandoval ha sostenuto l'inno vittorioso di Calaf e incantato il pubblico. Infine, la duttile sensibilità del rinomato soprano Elena Mosuc, che nell'occasione ha fatto il proprio debutto a Taormina, ha dato espressione alla dolcezza e al tempo stesso alla determinazione del personaggio di Liù. Coinvolgente il Coro Lirico Siciliano; il tutto è stato diretto dal maestro Filippo Arlia.

Lo spettacolo, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, ha colto nel segno ed il pubblico, estasiato, ha saputo divertirsi ma anche commuoversi. Infine la sinergia con l'Associazione Talità Kum Onlus ha dato ai bambini e ai ragazzi del quartiere disagiato di Librino l'opportunità di partecipare allo spettacolo come figuranti: un'opportunità per vivere da vicino l'opera lirica, immergersi nell'atmosfera del Teatro Antico di Taormina e in quella della fiaba di Turandot.

La programmazione del Festival lirico dei Teatri di Pietra con il Coro Lirico Siciliano prosegue fino al 22 settembre, quando si chiuderà al Teatro Romano di Catania con il grande concerto finale.



