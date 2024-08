Torna 'La Bibbia' sui Prati di Elios, nelle Gole dell'Alcantara

Dopo il buon successo dello scorso anno, annunciato per il 20 e 21 agosto sui Prati di Elios, nel Parco botanico e geologico Gole Alcantara, un bis de 'La Bibbia', spettacolo ideato e realizzato dalla formazione artistica 'Le Voci del Deserto' e che dal 2018 continua a suscitare una calorosa risposta da parte del pubblico. Un'opera musicale multimediale che vuole esprimere, oltre alle atmosfere etniche e rock, la forza di questi episodi tra il Vecchio e il Nuovo Testamento grazie a un sincretismo tra fra musiche e voci, narrazione verbale e visuale. Biglietti disponibili on line su BoxOffice e nel botteghino delle Gole. A dirigere 'La Bibbia' è la coppia formata da Rosario Tomarchio, tastierista e produttore, e Raffaella Corvaia, mezzosoprano, quest'ultima autrice di testi e musiche. La direzione musicale è del maestro Salvo Amore, che nella band suona chitarra acustica ed elettrica. Altri musicisti sono Giovanni Arena (basso elettrico), Giusy Sipala (violino) e Nino Falcone (percussioni e batteria).

"Un'opera multimediale unica nel suo genere - ha spiegato Tomarchio, anche produttore dello spettacolo - per le caratteristiche e le modalità con cui viene eseguita. La parte visuale comprende infatti delle videoproiezioni, che si devono al regista Salvatore Romania, coreografo e primo ballerino, mentre gli arrangiamenti si devono al maestro Emanuele Chirco di Gen Rosso.

In un'ora e quindici minuti, musicisti e cantanti, tra grandi pedane e un megaschermo trasparente, narrano episodi della Bibbia e del Vangelo, aprendo con Una voce che grida, ossia quella del profeta Giovanni Battista.



