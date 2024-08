Rimane a secco ma l'auto è rubata, denunciato

Rimasto senza benzina lungo la Tangenziale di Catania mentre era alla guida di un'auto rubata, un 39enne ha avuto la sfortuna di incappare in una pattuglia della Polizia Stradale che si è fermata per aiutarlo. Nonostante l'uomo abbia detto di attendere un amico che gli avrebbe riempito il serbatoio, gli agenti hanno scoperto la provenienza furtiva della vettura ed lo hanno denunciato per ricettazione e sanzionato perchè gudava senza avere la patente. L'auto è stata consegnata al proprietario.



