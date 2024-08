Massacra di botte la moglie, arrestato nel Catanese

A Misterbianco (Catania) un uomo di 40 anni la notte scorsa ha massacrato di botte la moglie di 39 anni. La donna è riuscita a fuggire ed a chiedere aiuto ai vicini, che hanno dato l'allarme ai Carabinieri. Nell'ospedale di Paternò i medici hanno dichiarato guaribile la donna in 30 giorni per le gravi lesioni, fratture e contusioni subite.

L'uomo è stato bloccato in casa della madre ed è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il Gip ha convalidato l'arresto, ordinando la custodia cautelare nel carcere di Piazza Lanza



