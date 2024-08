Calcio: Coppa Italia; Palermo batte il Parma e supera il turno

Il Parma saluta subito la Coppa Italia, il Palermo conquista i sedicesimi, dove affronterà, allo stadio Maradona, il Napoli allenato da Antonio Conte il prossimo 25 settembre. Al Tardini si impongono gli ospiti, grazie a un gol di Roberto Insigne, in pieno recupero di primo tempo: uno schema su calcio d'angolo, finalizzato da Insigne, con la complicità di un non impeccabile Chichizola, portiere dei ducali. Il Palermo, invece, deve ringraziare Gomis, portiere capace di neutralizzare, deviandolo in corner, un rigore di Man al 19' della prima frazione di gioco. Nel sostanziale equilibrio della gara, il Palermo ha tenuto bene il campo, non rischiando molto, dopo la rete del vantaggio. Nel secondo tempo ritmi più bassi e tante sostituzioni, il successo dei rosa raramente è in discussione. Gomis, portiere del Palermo, si conferma protagonista allo scadere della ripresa, con un intervento fenomenale su colpa di testa ravvicinato di Circati.



