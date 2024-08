Manifestazione a Messina contro ponte sullo Stretto

Migliaia di persone hanno manifestato questa sera a Messina contro la realizzazione del ponte sullo Stretto. Il corteo, con bandiere e striscioni dei comitati no ponte, è partito verso le 19 da piazza Cairoli e ha percorso le strade del centro con i manifestanti che gridavano: "Vogliamo acqua dal rubinetto non il ponte sullo Stretto". La manifestazione è stata organizzata dai comitati e dalle associazioni che si oppongono alla costruzione del ponte.

Nel documento a sostegno dell'iniziativa gli organizzatori, tra l'altro, scrivono: "Anche questa estate è iniziata male per i messinesi, che hanno visto - e continuano a vedere - una forte riduzione dell'acqua. Dal fronte della Regione, intanto, il solito piano emergenziale. Addirittura la fornitura d'acqua al momento viene garantita da una nave cisterna della Marina militare. In cosa consiste il piano? Nello stanziamento di 20 milioni per finanziare l'emergenza. Eppure quanti miliardi servirebbero per il ponte? Quanti metri cubi servirebbero per la sua costruzione? Solo uno dei 17 cantieri previsti necessita di 39 milioni di metri cubi d'acqua. Dall'altra parte la procedura 'step by step' per il progetto esecutivo, conferma che il ponte è utile solo a chi deve guadagnarci. Quanti soldi vogliamo regalare alla Stretto di Messina Spa?".



