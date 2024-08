Ex Blutec:Vitrano, svolta dopo 12 anni di delusione e incertezza

"Giornata storica per i lavoratori ex Blutec, dopo 12 anni di delusione di incertezza e di fallimenti finalmente il governo regionale ha approvato lo stanziamento di 30 milioni per promuovere misure concrete a favore dei lavoratori". Lo dice il deputato Gaspare Vitrano presidente della III Commissione all'Ars.

"Il governo Schifani con l'assessore Tamajo hanno dato una svolta importante alla vicenda che ormai si trascinava da troppo tempo, - aggiunge - era un atto dovuto ai lavoratori alle loro famiglie e all'intero territorio. Risultato importantissimo frutto di un grande lavoro che ha visto governo parlamento e anche governo nazionale impegnato per risolvere questa vicenda credo che sia un segnale di grande attenzione verso il mondo produttivo e una grande opportunità per la rinascita del comprensorio produttivo dell'area termitana, adesso bisogna vigilare da vicino affinché gli impegni assunti vengano mantenuti e il rilancio, anche alla luce dell'assegnazione dello stabilimento di termini diventa una realtà concreta".

"Termini Imerese attendeva da troppi anni e oggi finalmente credo che si sia messo un punto nella intera vicenda e di questo va dato sicuramente plauso al presidente e all'assessore Tamajo che nella risoluzione di questa vicenda hanno sempre creduto e hanno speso le migliori energie", conclude.



