Ciavuri e Sapuri Fest, cibo e musica a Mondello

Sul lungomare di Mondello saranno più di cinquanta le aziende agroalimentari e artigiane siciliane che promuoveranno i loro prodotti, saranno raccolte in un villaggio espositivo e proprio come in un villaggio saranno tante e variegate le attività a corollario che si svolgeranno durante i sei giorni di Ciavuri e Sapuri Fest.

Il Festival che giunge alla sua quinta edizione è organizzato dalla Cna (artigiani imprenditori d'Italia Palermo) in collaborazione con HD Consulting, Caec (Consorzio Artigiano Edile Costruttori), Utopìa Communication e Events e con il contributo in media partner di Alessi Pubblicità. La manifestazione ha il patrocinio degli assessorati alle Attività Produttive, Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione e del Comune di Palermo. Da martedì 3 fino a domenica 8 settembre a Mondello si celebra la ricchezza delle tradizioni dell'isola in un'atmosfera di festa, cultura e innovazione.

I visitatori avranno l'opportunità di scoprire e degustare una vasta gamma di prodotti tipici siciliani: dai vini pregiati agli oli extravergini d'oliva, dai formaggi artigianali ai dolci tradizionali, dalle conserve ai distillati, dalle birre allo street food, e anche le maestranze degli artigiani dell'Isola.

La musica sarà un'altra grande protagonista del festival con concerti dal vivo tutti gratuiti e una line up con nomi tra i più importanti della musica italiana che spazieranno tra vari generi musicali, per accontentare giovani e meno giovani: ad aprire la manifestazione, condotta ogni sera da Sonia Hamza, martedì 3 ci sarà il concerto di Alex Britti, mercoledì 4 Alan Sorrenti trio preceduto dai Groovepackers, giovedì 5 sarà la volta dei Swingrowers e i The Sweet Life Society, venerdì 6 Kid Gamma più Gravità, sabato 7 si balla con il PopShock e domenica 8 settembre gran finale con Max Gazzè in "Musicae Loci 2024", il viaggio live tra connessioni popolari e orchestre locali.





