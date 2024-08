Sigillo, un viaggio tra i vini siciliani con calici perfetti

Calici di vino sempre perfetti in ogni istante e alla giusta temperatura. Sigillo inaugura il suo format di degustazione, per la prima volta in Sicilia, ospite di Talea all'orto Botanico di Palermo, il 10 e l'11 agosto, celebrando la notte di San Lorenzo e le stelle cadenti, in occasione del tradizionale appuntamento del Movimento Turismo del Vino. Il format utilizza delle macchine erogatrici che consentono al wine-lover di compiere un "viaggio eno-sensoriale" costituito da ben 10 assaggi diversi, calibrati automaticamente nei dosaggi, sempre alla giusta temperatura e sotto azoto, in modo di garantire l'integrità gusto-olfattiva di ogni bottiglia selezionata ed inserita tra le Stelle del Vino 2024. Il motto del wine club è "Divertiti col vino. Bevi con Sigillo". "Ho voluto chiamarlo così - spiega Stefano Marsala, promotore del progetto e presidente del Wine club Sigillo - perché con la mia professione notarile il sigillo è la forma straordinaria di garanzia che nel vino, assume un significato particolare. Con Sigillo viene garantita l'assoluta integrità gusto-olfattiva, nel tempo, consentendo di degustare bottiglie pregiate che, solitamente, non sono serviti al calice".

Dalle ore 20:00 in poi, i cancelli di Talea, il Bistrot dell'Orto botanico, si apriranno per accogliere i winelover con una Carta dei vini che spazia tra le principali aree produttive storiche della viticoltura dell'isola: dall'Etna all'area del Mamertino, dalla Doc Erice alle Terre del Nero d'Avola tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Rilevante la Carta dei Vini della Doc Monreale che vede schierate ben 16 etichette, tra vini bianchi, rosati e rossi. Al "viaggiatore del gusto" verrà consegnata una card con cui potrà in piena libertà assaggiare 10 splendidi vini siciliani dalle macchine erogatrici che, per l'occasione, saranno presidiate per facilitare la mescita e conoscere appieno gli elementi distintivi del vino, del vitigno e dell'annata. Sono previsti oltre 2.000 assaggi nei due giorni di apertura.

"Sigillo nasce da un mio viaggio a Bordeaux - prosegue Stefano Marsala - dove ho scoperto una vera e propria rivoluzione: nessun filtro, nessuna attesa di un cameriere impegnato, nessuna chiacchiera inutile. Piena libertà di esplorare e di personalizzare la degustazione".



