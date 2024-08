Prelievo multiorgano all'ospedale Garibaldi di Catania

Un prelievo multiorgano è stato eseguito alla Rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, in collaborazione con il Centro regionale trapianti. Il donatore è stato un paziente di 42 anni, deceduto per le gravissime condizioni cliniche. Il prelievo multiorgano è stato un complesso lavoro di squadra tra le Unità operative complesse di Patologia clinica, Immunologia e medicina trasfusionale, Neurologia, Radiologia, Cardiologia e di Oculistica.

Sono stati ritenuti idonei al trapianto il fegato, che è stato prelevato dall'Ismett di Palermo, i due reni prelevati dal Policlinico di Catania e le cornee.

"I risultati dell'Arnas Garibaldi, riconosciuti a livello regionale e nazionale ricorda il direttore generale Giuseppe Giammanco - testimoniano la forte volontà della Direzione Strategica Aziendale, oltre alla professionalità dei Sanitari coinvolti. Appare fondamentale sottolineare la generosità, l'alto senso civico e umano del donatore, che in vita o tramite il consenso dei propri familiari, ha accettato di donare, volendo così garantire una continuità di vita ad altri pazienti.

Questo grande e nobile gesto del donatore, e dei familiari sebbene provati dall'immenso dolore della perdita, non ha facili parole per potere essere definito, ma senz'altro è una grande prova di umana solidarietà".



