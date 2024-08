Cassa edile Catania, erogati 10 milioni tra gratifica e ferie

Quasi 10 milioni di euro: è l'ammontare della gratifica natalizia e ferie erogato dalla Cassa edile di Catania a luglio come previsto dal Contratto nazionale del lavoro di categoria. I beneficiari sono stati 10.526 operai, un numero leggermente superiore allo scorso anno grazie alla ripresa del mercato delle costruzioni a Catania e nella provincia. "Da ottobre 2023 a maggio 2024 - commentano il presidente e il vicepresidente della Cassa edile Amica. Gaetano Fichera e Antonio Potenza. - le imprese edili che hanno presentato almeno una denuncia alla Cassa Edile catanese sono 2.422, gli operai sono 12.301 con un aumento rispetto allo scorso anno del 6,29%.

Le ore lavorate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono aumentate del 8.44%, la massa salari dichiarata ha avuto un aumento del 11.63%, segno che il settore, al netto di tutte le sue difficoltà, è in salute".

A trainare la ripresa del mercato catanese rispetto allo scorso anno sono prevalentemente i lavori privati che rappresentano il 78%. "Ma bisogna considerare - precisano Fichera e Potenza - anche come buono auspicio per il futuro, che molti lavori del Pnrr devono ancora iniziare ed i lavori della metropolitana di Catania sono appena ripartiti".

Non soltanto premi e prestazioni: il comitato di presidenza della Cassa edile ricorda che, tra le funzioni istituzionali dell'Ente, c'è quella mutualistica che prevede, tra le altre cose, il sostegno all'istruzione, dalla scuola primaria all'università, dei figli degli iscritti e che le domande possono essere presentate direttamente presso gli uffici o attraverso i facilitatori sindacali, entro il prossimo 31 ottobre. Tutte le informazioni sono disponibili sull'app, Edil app, che può essere scaricata da tutti gli store gratuitamente, e che dà agli iscritti la possibilità di dialogare in tempo reale con la Cassa edile.



