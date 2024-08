Aveva in casa pistola carica e cartucce, arrestato a Palermo

La polizia di Stato ha arrestato a Palermo un uomo di 55 anni, U.O., per detenzione di armi. Dopo i colpi di pistola esplosi contro alcuni magazzini nel quartiere Zen 2, gli agenti hanno intensificato i controlli e le perquisizioni, anche con i cani specializzati nella ricerca delle armi. In casa dell'indagato i poliziotti del commissariato San Lorenzo hanno trovato una rivoltella impacchettata, sotto uno scaffale in legno della veranda. Oltre al revolver calibro 21, carico, con tamburo chiuso, sono state trovate altre 15 cartucce.

Sono in corso indagini per accertare se i numeri della matricola, poco leggibili, sono stati cancellati o si sono usurati con il tempo. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Sono in corso indagini per comprendere la provenienza dell'arma.



