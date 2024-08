Teatro: attori coinvolti in una 'rivolta' che comincia per S

Una trentina di attori provenienti da tutta Italia sono stati protagonisti della performance nata all'interno dell'ex Convento dei Padri Riformati a Petralia Sottana, borgo medievale a un centinaio di chilometri da Palermo. 'Comincia per S la rivolta' è stato un percorso creativo unico, in cui ciascun partecipante ha scritto, diretto e interpretato testi frutto della residenza artistica patrocinata dal Festival del Torto diretto da Salvatore Nocera: in quanto libera e indipendente, la rassegna si fonda sui valori della solidarietà e della creazione collettiva.

Rosario Palazzolo ha ideato e condotto un progetto di residenza per artisti professionisti che ha coinvolto il pubblico in un'esperienza immersiva di teatro contemporaneo, grazie anche alla magnifica cornice dell'ex convento dei Padri Riformati. La residenza è nata in collaborazione con il Comune di Petralia Sottana. Le scene sono state ideate da Mela Dell'Erba, la regia era di Rosario Palazzolo con la collaborazione di Angelo Grasso.

