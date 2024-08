Confiscati beni per un milione a boss legato a Riina

L'ufficio misure di prevenzione patrimoniali della divisione anticrimine della questura di Palermo ha eseguito un provvedimento di confisca da un milione di euro, emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, nei confronti di Giuseppe Sansone, 74 anni, uno degli autisti di Totò Riina.

Sono passati allo Stato un'azienda edile, di proprietà del figlio, con sede a Palermo, in zona Uditore, diversi rapporti finanziari e 6 auto. Applicata anche la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per 4 anni e 6 mesi. Sansone, detenuto, è un esponente di spicco della famiglia mafiosa di Uditore, storicamente inserito nel mandamento mafioso di Passo di Rigano - Boccadifalco. Negli anni Novanta è stato condannato per associazione mafiosa.



