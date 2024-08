A Taormina oltre 100 artisti sul palco per celebrare Puccini

Grande esibizione ieri sera al Teatro Antico di Taormina in occasione della commemorazione del centenario della morte di Puccini, il compositore dell'amore. In una Taormina affollatissima di turisti il Teatro Antico ha ospitato il Festival Lirico dei Teatri di Pietra e il suo ricco parterre vocale al gran completo con 100 elementi e l'orchestra diretta dal maestro Filippo Arlia. Lo spettacolo è stato possente anche visivamente. Una chicca è stata la partecipazione della pianista di fama internazionale Lola Astanova. Ieri sera è andato in scena il concerto con suites da Tosca, La Boheme e Madama Butterfly con Maria Pia Piscitelli acclamato soprano, Walter Fraccaro tenore e Carlos Amaguer baritono per l'omaggio al compositore lucchese. Venerdì 9, sempre a Taormina, andrà in scena Turandot con un cast dal respiro internazionale.



