Il Premio Verga 2024 al baritono Renato Bruson

Quest'anno il prestigioso Premio Verga 2024 sarà conferito al celebre baritono Renato Bruson, riconosciuto come uno degli interpreti più straordinari della "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni, diretta dal leggendario Franco Zeffirelli. Una scelta fortemente voluta dal direttore artistico Lorenzo Muscoso, originario proprio dei luoghi di Giovanni Verga, da molti anni impegnato con attività che hanno portato al restauro del Borgo Cunziria, celebre scenario del duello. Dopo l'assegnazione del premio a Plácido Domingo per la sua interpretazione di Turiddu, l'attenzione è oggi sul suo rivale, Renato Bruson, interprete del temibile Alfio, con cui l'uomo si scontra nel celebre dramma.

Il Premio assegnato in collaborazione con il Comune di Parma, dall'Organizzazione Verga 100 e Festival Verghiano e promosso da Dreamworld Pictures, Enti riconosciuti dal Parlamento Europeo e Commissione Cultura, viene ogni anno attribuito a coloro che sono legati all'universo dello Scrittore. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo inverno presso il Teatro Regio di Parma, luogo d'esordio dell'artista e in una città a cui è profondamente legato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA