Si tuffa per soccorrere un amico, 17enne muore annegato

Un 17enne, Alex Capuzzello, è morto annegando in mare a Scoglitti, frazione di Vittoria, nella zona della Riviera Gela. Il giovane si era tuffato in mare per raggiungere due amici, uno dei quali sembrava in difficoltà e non riusciva ad affrontare le onde. Dalla riva sono partiti i soccorsi dei bagnini di un lido privato, con un pedalò. Sono stati allertati anche i soccorsi della Guardia Costiera che è riuscita a raggiungere Alex e lo ha portato a riva, dove lo attendeva un'ambulanza privata. Immediati i soccorsi ei tentativi di rianimarlo che purtroppo sono stati vani. Gli altri due giovani sono stati invece portati a riva e stanno bene



