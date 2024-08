Opera di Caminiti donata al Museo d'arte contemporanea Gibellina

L'arte come occasione di riflessione sulle tematiche ambientali è il focus centrale dell'opera "Planet" di Alex Caminiti (1977), tra i più significativi esponenti dell'arte contemporanea, che entrerà a far parte della collezione del Museo d'arte Contemporanea "Ludovico Corrao" di Gibellina l'8 agosto 2024 alle ore 18.00 con la cerimonia di donazione.

Alex Caminiti è un artista a tutto tondo, difficilmente etichettabile. Dotato di una forte consapevolezza tecnico-pittorica ed eclettica, è noto soprattutto come artista informale, gestuale, con un segno fluido ed apparentemente "selvaggio" e incontrollato, che rimanda, talvolta alla tradizione dell'informale europeo o all'espressionismo astratto americano.

Con "Planet", opera in marmo e ferro, Caminiti ci pone dinnanzi ad una riflessione sulla crisi generale che sta vivendo il pianeta, una grave difficoltà che non coinvolge solo l'aspetto economico ma anche ambientale, una violenza che l'uomo sta realizzando giorno per giorno all'intero ecosistema del pianeta.

"Il nostro Museo d'arte Contemporanea grazie alla donazione dell'opera di Caminiti aggiunge una nuovo tassello - così dice il sindaco Salvatore Sutera - che contribuirà ad arricchire la collezione e ci permetterà di interrogare i nostri fruitori su una tematica così importante come la salvaguardia del pianeta".





