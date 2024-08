Un operaio di una ditta in sub appalto è rimasto incastrato con le gambe dentro un cassone in un cantiere dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

L'uomo, che avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato, è stato soccorso dai vigili del fuoco del Nucleo Saf che hanno operato con un mezzo dotato di autoscala. Sono intervenuti anche gli agenti dalla polaria e i sanitari del 118 che attendono il recupero del ferito per prestargli i primi soccorsi.



