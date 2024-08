Etna: Barbagallo (Pd), 'non solo cenere, cadute pietre di lava'

"Non solo cenere ma una vera e propria pioggia di pietre di lava, in seguito all'ultima eruzione dell'Etna. E' urgente che il governo regionale chieda immediatamente lo stato di calamità per le popolazioni dei paesi etnei che stanno subendo gravi danni da questa enorme massa di cenere e pietre, in una quantità mai vista fino ad ora. In alcune zone la quantità di sassi ha raggiunto i 15 chili per metro quadrato". Lo dice il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, in seguito alla pioggia di cenere e sassi lavici dovuta all'ultima eruzione del vulcano.

"Servono subito - aggiunge - i ristori sia per gli enti locali sia per i privati. Invitiamo il presidente della Regione e il governo nazionale a recarci sui luoghi per constatare la gravità della situazione e i disagi, oltre ai danni, causati da questo ultimo fenomeno. Inoltre chiediamo che la Regione si attivi immediatamente - prosegue - avviando le procedure per lo stato di calamità, facendosi anche carico di sollecitare il governo Meloni, e il ministro della protezione civile Musumeci, per intervenire istantaneamente".



