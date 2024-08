Notte di incendi di rifiuti allo Zen, decine di roghi

Una lunga notte di incendi allo Zen a Palermo. Il quartiere è invaso dalla spazzatura. Discariche a cielo aperto non raccolte. La scorsa notte i vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti per spegnere le fiamme scoppiate tra i cumuli di spazzatura abbandonati per strada. Roghi sono stati segnalati nelle vie Rocky Marciano e Fausto Coppi e hanno impegnato diverse squadre di pompieri. Anche questa mattina i vigili del fuoco sono tornati nel quartiere per spegnere altri incendi.



