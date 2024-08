Terna trapianta 20 mila piante acquatiche in fondale Palermo

Terna ha avviato le attività di trapianto sperimentale di 20mila talee di pianta acquatica Cymodocea nodosa, su circa 1.200 metri quadrati di fondale marino, a una profondità di 10 metri, in prossimità dell'approdo di Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese, nel Palermitano.

L'intervento, spiega Terna, è propedeutico alla realizzazione della tratta marina del nuovo elettrodotto Tyrrhenian Link, che collegherà Campania, Sicilia e Sardegna.

La pianta acquatica svolge un'azione di protezione della linea di costa dall'erosione e di difesa della biodiversità, oltre che di cattura della Co2. Il progetto sperimentale di riposizionamento è stato seguito in ogni sua tappa da personale Terna esperto e qualificato, in collaborazione con il Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (Conisma) ed Econ, sistemi avanzati per l'ambiente, e condiviso con il Mase, direzione generale tutela della biodiversità e del mare, attraverso il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Dopo le attività di trapianto comincerà un piano di monitoraggio ambientale quinquennale. Il percorso di studio e analisi durerà sei anni. Le operazioni di riposizionamento delle talee nell'approdo di Fiumetorto rientrano nel più ampio progetto che consentirà a Terna di collegare la Sicilia con la Sardegna e la penisola italiana attraverso un doppio cavo sottomarino: il Tyrrhenian Link. Con circa 970 chilometri di lunghezza e 1.000 MW di potenza.



