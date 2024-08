Premio Tomasi di Lampedusa, domani la consegna a Pierre Michon

È in programma domani sera, nella piazza Matteotti di Santa Margherita di Belice (Agrigento), la cerimonia di consegna del premio letterario internazionale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa", giunto alla sua diciannovesima edizione. Il vincitore di quest'anno, scelto dalla giuria del premio presieduta da Salvatore Silvano Nigro, è lo scrittore francese Pierre Michon, per il suo romanzo "Vite minuscole", edito in Italia da Adelphi, nel quarantesimo anniversario dalla sua prima pubblicazione.

Direttore scientifico del premio è Giuseppe Lanza Tomasi, figlio del musicologo Gioacchino, morto lo scorso anno, e che l'autore de "Il Gattopardo", aveva adottato. A consegnare il premio al vincitore sarà il sindaco del Comune dove Tomasi di Lampedusa trascorreva la villeggiatura, Gaspare Viola.

La serata sarà condotta da Nino Graziano Luca e Licia Raimondi. Sul palco, nei vari momenti dello spettacolo, la "Women Orchestra", che eseguirà alcuni brani celebri di Ennio Morricone, e gli attori Alessio Vassallo e Lucia Sardo, che interpreteranno alcuni brani tratti da opere di Tomasi di Lampedusa.

L'evento di domani gode del sostegno della Regione Siciliana, dell'Assemblea regionale siciliana, del comune di Santa Margherita di Belice, di "Agrigento Capitale della Cultura 2025" e di alcuni sponsor: Donnafugata, Intesa San Paolo e cooperativa Quadrifoglio.

Lo spettacolo di domani sarà preceduto stasera da una iniziativa collaterale, dal titolo "L'Officina del Racconto", un premio destinato agli studenti che si sono cimentati nella elaborazione di componimenti letterari.

Domenica 4 agosto sempre in piazza Matteotti talk-show dal titolo "La cucina siciliana nel romanzo". Obiettivo: narrare l'identità siciliana nella produzione letteraria di Tomasi di Lampedusa. Numerosi gli ospiti previsti, tra i quali il maestro pasticciere Nicola Fiasconaro, dell'omonima azienda di Castelbuono, che proporrà la rivisitazione del "Trionfo di Gola" e una riproduzione in zucchero della famosa effige del Gattopardo.



