Orestiadi, viaggio nella poesia

Spazio alla poesia il 2 e il 3 agosto al Baglio di Stefano di Gibellina, dove continua il viaggio intorno alla forza delle parole con il festival Orestiadi. In scena due appuntamenti originali che celebrano due grandi poetesse italiane: Maria Luisa Spaziani e Patrizia Cavalli. Il 2 agosto alle 21 viene rappresentato lo spettacolo 'Giovanna D'arco' di Maria Luisa Spaziani, con Silvia Ajelli e Gaia Insenga e le musiche eseguite dal vivo di Ermanno Dodaro e Raffaele Pullara. La poetessa riscrive la storia della Pulzella d'Orleans e del rapporto con la sorella maggiore Caterina; l'autrice ha ipotizzato che Giovanna D'Arco si sia sostituita a lei nella missione orchestrata dalla corte per risollevare le sorti della Francia. Lo spettacolo si sviluppa attorno alle sorelle, due voci che in un primo momento si alternano e si confrontano, e poi si confondono fino a diventare una sola voce, quando Giovanna intraprende l'avventura della guerra e di Caterina si perdono le tracce. "Per me Giovanna d'Arco è semplicemente la poesia - scrive Maria Luisa Spaziani - E' la donna come dovrebbe essere dopo ogni femminismo riuscito, e cioè una creatura che abbia le stesse potenzialità di un uomo ma che agisce autonomamente, secondo il suo personale destino, secondo i suoi gusti, le sue scelte, in stretta simbiosi con l'universo maschile". 'Vita meravigliosa', in scena sabato 3 agosto alle 21, è l'omaggio a Patrizia Cavalli con Iaia Forte e musiche e parole dal vivo di Diana Tejera. L'interpretazione di Iaia Forte ci fa entrare nel vivo della sua poetica, al cui centro regna incontrastato l'amore e la sua sintomatologia, un ritratto in versi e musica del suo universo poetico. 'Vita Meravigliosa' è il titolo dell'ultimo libro di Patrizia Cavalli, pubblicato nel 2020, due anni prima della scomparsa: è una raccolta di epigrammi comici e filosofici, monologhi e poesie d'amore, che rappresenta una summa della sua poetica. Con un leggio, una chitarra e uno sgabello, muovendosi tra prosa e versi, Iaia Forte restituisce alla perfezione il caos creativo della poetessa.



