FI: Tamajo, 'ricorso contro sospensione, revoca immediata'

"Oggi giornata meravigliosa.

Direzione Augusta (Siracusa) per un incontro con il mondo produttivo. In merito alle notizie delle ultime ore, abbiamo preparato il ricorso al provvedimento di sospensione, chiedendo la revoca immediata. Nel frattempo continuiamo a lavorare per la Sicilia, perché a differenza di altri non ho mai 'campato' ('vissuto', ndc) di rendita". E' quanto scrive sul suo profilo Facebook l'assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, sospeso per 20 giorni dal partito assieme al capogruppo di Forza Italia al Comune di Palermo Ottavio Zacco dal collegio dei probiviri, dopo il loro deferimento da parte del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Forza Italia. Tema della contestazione alcune frasi pronunciate da Zacco nel corso di una manifestazione elettorale di Forza Italia del 7 maggio 2024 in occasione delle elezioni europee.

"La decisione dei probiviri - commenta Zacco - a parer mio, è un chiaro messaggio politico che ha come sfondo logiche, che non mi appartengono. Nonostante ciò, continuerò a lavorare per il bene di Palermo e dei cittadini, come ho sempre fatto. Sarò in mezzo alla gente, tra le strade del capoluogo siciliano, ascoltando le istanze e le tante problematiche che attanagliano la nostra terra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA