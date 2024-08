Collegio probiviri Fi sospende decisioni su Tamajo e Zocca

"In data odierna si è riunito il Collegio Nazionale dei Probiviri per esaminare il ricorso presentato in via d'urgenza da Edmondo Tamajo e Ottavio Zacco avverso la decisione assunta nei loro riguardi e, ritenuto che i motivi di impugnazione meritino un esame più approfondito, il Collegio ha deciso di sospendere con effetto immediato l'efficacia esecutiva del suddetto provvedimento, riservando ogni decisione all'esito dell'istruttoria". E' quanto si legge in una nota del collegio nazionale dei Probiviri di Forza Italia.

I due esponenti azzurri erano stati sospesi per 20 giorni a seguito di un ricorso presentato al collegio dei probiviri dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.



