8 albe, riflessi di una storia oceanica a Dimora delle Balze

Comincia il 1 agosto a Noto (Siracusa) la seconda edizione di 8 albe, rassegna d'arte contemporanea, promossa da Dimora delle Balze, che si terrà fino al prossimo 29 agosto. Dedicata alla video arte, l'edizione 2024 ha come titolo "Tra le increspature: riflessi di una storia oceanica". Il tema, incentrato su acqua e oceano, sarà esplorato da artisti internazionali attraverso linguaggi che vanno dal documentario alla finzione.

Nata per sostenere e promuovere lo sviluppo dell'arte contemporanea in Sicilia e nell'Italia Meridionale, la manifestazione valorizza la trasversalità e l'interdisciplinarità dei linguaggi artistici. L'obiettivo è stabilire relazioni significative con altre importanti realtà e artisti del territorio, puntando a diventare un appuntamento fisso nel calendario delle rassegne d'arte contemporanea.

Articolata in quattro serate di proiezioni e incontri nello splendido scenario della tenuta ottocentesca di Dimora delle Balze, immersa nella macchia mediterranea del Val di Noto, in Sicilia, '8 albe' apre stasera con i cortometraggi This is how we walk on the moon di Johanna Billing, artista rappresentata dalla galleria La Veronica di Modica, e Pacifico oscuro di Camila Beltrán. A seguire, conversazione fra la curatrice Carolina Ciuti e la scrittrice Giulia Civardi.

La programmazione dell'8 e del 22 agosto proseguirà con la visione delle opere di altri importanti artisti internazionali come Basim Magdy, Regina de Miguel, Aimée Zito Lema, Julian Charrière, opere della Collezione Thyssen-Bornemisza Art Contemporary-TBA21, di Enrique Ramírez, Himali Singh Soin con la collaborazione di David Soin Tappeser.

La rassegna si concluderà il 29 agosto con la proiezione di "Anoxia, un preludio constante dell'artista spagnolo Fito Conesa (Cartagena, 1980) e la sua performance insieme alla cantante d'opera Claudia Schneider (Roses), sodale della compagnia di Carles Santos.

"Con le tematiche scelte di anno in anno con '8 albe' - spiega la curatrice Carolina Ciuti - vogliamo approfondire ulteriormente l'indagine artistica sulla natura, focalizzandoci ora sulla narrazione dell'acqua e degli oceani. La contaminazione da plastiche, ad esempio, è un'emergenza che dobbiamo affrontare e fermare a ogni costo. Il gesto creativo possiede una forza di denuncia che può contribuire a questa causa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA