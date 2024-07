Sequestro 300 kg fuochi artificio spediti con corriere a Catania

Circa 300 chili di fuochi d'artificio sono stati sequestrati a Catania dalla Polizia nell'hub di un corriere. La merce, spedita in violazione delle normative vigenti, proveniva da un'altra regione italiana. Dagli accertamenti è emerso che il trasportatore era del tutto ignaro di aver preso in carico il materiale e al momento sono in corso indagini per risalire al destinatario e al mittente.

Quest'ultimo, secondo una prima ricostruzione, ha usato un falso nome.

A chiedere l'intervento degli agenti è stato il responsabile del deposito, che si accorto casualmente del materiale pirotecnico all'interno di più colli, alcuni dei quali erano inoltre danneggiati. Sul posto sono anche intervenuti gli agenti del Nucleo Artificieri, che hanno messo in sicurezza tutto il materiale esplosivo, del quale l'autorità giudiziaria ha autorizzato l'immediata distruzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA