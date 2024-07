Jimmi Sax in concerto a Marsala per le cantine Fina

Un modo nuovo di vivere le vigne rendendole luogo di condivisione e aggregazione: così l'orizzonte di Cantine Fina a Marsala il prossimo 8 agosto si trasformerà in un palcoscenico per Jimmy Sax. "Kebrillerà" è la rassegna musicale della famiglia Fina, produttori di punta dell'agro marsalese, che ogni estate rinnovano la connessione tra gioia, vino e musica d'autore con l'esibizione di un celebre artista. Un appuntamento cresciuto sempre più, tra i nomi che si sono alternati nelle ultime edizioni il grandissimo cantautorato italiano con Ron, Roy Paci, Lello Analfino & Tinturia, Vinicio Capossela. "Kebrillerà" si ispira alla luminosità dei calici che tintinnano per l'occasione e omaggia la brillantezza del Grillo, fortunata etichetta di casa Fina che racchiude il pregiato autoctono Grillo Sicilia Doc, vitigno bandiera dell'areale. L'ottava edizione si affaccerà ancora una volta sullo scenario della Riserva Naturale dello Stagnone e sulle Isole Egadi. "L'idea mia e della mia famiglia è quella di trascorrere del tempo di qualità in vigna e in cantina non soltanto con degustazioni ed esperienze legate agli assaggi ma aprirsi in modo trasversale alla cultura e alla convivialità - spiega Federica Fina, manager dell'accoglienza e comunicatrice digitale di successo - per diventare un luogo dal significato ancora più ampio, è nato così il nostro appuntamento annuale speciale ed esclusivo che avvicina la gente al vino in maniera divertente e spensierata". Un'intuizione che ha portato l'evento al sold out nel giro di pochi giorni, in tantissimi attendono il carismatico performer Jeremy Rolland, in arte Jimmy Sax, polistrumentista internazionale autore dei successi mondiali come "No man no cry" e "Time". L'appuntamento per chi ha già acquistato il biglietto sarà il prossimo 8 agosto, apertura cancelli ore 18:30 inizio dj set, con Jimmy Sax alle ore 20:15 per godere della sua musica al tramonto.



