Gdf, cambio al vertice nucleo polizia economico finanziaria

Cambio al comando del nucleo di polizia economico e finanziaria della guardia di finanza di Palermo. Alla presenza del comandante provinciale generale Domenico Napolitano si è svolto il passaggio tra il colonnello Gianluca Angelini e il nuovo comandante Carlo Pappalardo.

Il colonnello Angelini, al termine di cinque anni di servizio al vertice del nucleo Pef, si accinge ad assumere l'incarico di comandante provinciale di Parma. Pappalardo è nato a Napoli il 24 aprile del 1979, è coniugato, ha due figli e proviene dal comando generale dove ha prestato servizio per 5 anni.

Nel corso della sua carriera è stato assegnato al nucleo di polizia economico finanziaria di Napoli, dove si è occupato prevalentemente di inchieste per reati contro la pubblica amministrazione.

Ha ricoperto l'incarico di comandante della compagnia di Sesto San Giovanni, di comandante del nucleo operativo di Bologna e, prima ancora, di comandante della tenenza di Imola. E' laureato in Giurisprudenza e in Economia e management.



