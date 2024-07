"Costellazione d'arte", nuovo progetto di Planeta cultura

"Costellazione d'arte, è il nuovo progetto di arte contemporanea di Planeta, nato da un'idea di Valentina Bruschi, Vito Planeta e Ignazio Mortellaro, un percorso che fonde la bellezza del paesaggio siciliano con la creatività di rinomati artisti nazionali e internazionali, creando un'esperienza immersiva che celebra l'interazione tra arte e natura. La tenuta dell'azienda familiare di Buonivini a Noto ospita opere open air realizzate da Claire Fontaine, Petra Feriancová e Ignazio Mortellaro (quest'ultima in fase di installazione) che dialogano armoniosamente con il paesaggio agricolo e la caratteristica terra bianca e calcarea della parte più a sud della Val di Noto. All'interno della cantina e dell'antico palmento, si possono ammirare i lavori di altri artisti, tra cui Emiliano Maggi, Giuseppe Buzzotta e Pietro Ruffo. Alcune di queste opere sono state create durante la residenza nomade "Viaggio in Sicilia"; iniziativa che da vent'anni porta gli artisti ad attraversare i vari territori di Planeta, quasi a circumnavigare il perimetro della Sicilia, ispirando nuove creazioni legate a questa straordinaria esperienza. "Costellazione d'arte"; è un invito a esplorare nuovi significati e connessioni tra gli esseri umani e il paesaggio attraverso sculture, installazioni e interventi site-specific in un contesto dove l'eccellenza vinicola e l'arte contemporanea si mettono in dialogo. L'opera di Claire Fontaine e quella di Ignazio Mortellaro sono state concesse in comodato dagli artisti stessi per il progetto. L'opera di Ignazio Mortellaro è stata prodotta dalla Fondazione Merz, partner culturale di Planeta dal 2018, per una performance al Parco Archeologico di Segesta. Le restanti opere appartengono alla collezione d'arte contemporanea dell'azienda, frutto dei progetti di "Planeta Cultura per il territorio".



