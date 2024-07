Ast: protesta lavoratori davanti sede direzione

È in corso un presidio davanti la sede della direzione dell'Ast a Palermo, con circa 200 lavoratori. L'iniziativa - dicono i manifestanti - ha lo scopo di difendere l'attuale livello occupazionale e di chiedere all'azienda di garantire un servizio adeguato, senza ridurre i chilometri di percorrenza previsti dalla concessione attuale. I manifestanti si oppongono ai tagli previsti dal piano industriale inviato al governo il 14 maggio scorso, che prevede una riduzione del 20% delle tratte extraurbane e la cessione di tutte le tratte urbane, rischiando così di compromettere decine, se non centinaia, di posti di lavoro e di favorire i privati a discapito del servizio pubblico. Inoltre, c'è preoccupazione per il silenzio delle organizzazioni sindacali su questa questione.

"Siamo al fianco dei lavoratori e chiediamo chiarezza sul futuro dell'azienda" dice il deputato di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo che sta seguendo la vicenda.



