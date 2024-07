Al via a Ustica "Libro Fest Villaggio Letterario"

Prende il via "Libro Fest Villaggio Letterario", la rassegna in programma a Ustica dal 5 al 23 agosto, dedicata al grande tema dei vulcani di Sicilia e Campania e a Marcello Carapezza, curata da Anna Russolillo, Franco Foresta Martin, Valerio Agnesi, in collaborazione con Massimo Cultraro e Aldo Messina. Organizzata da "Villaggio Letterario", la manifestazione, giunta quest'anno alla sua decima edizione, si terrà a Ustica nell'Area Marina Protetta, nel Villaggio preistorico dei Faraglioni e in altri luoghi dell'isola, con visite guidate al Laboratorio Museo di Scienze della Terra. Quest'anno il progetto è intitolato: "Mondi terracquei tra ricerca scientifica e mito nel Mediterraneo", con tante attività rivolte al tema attuale della geologia e dei vulcani, ed è dedicato alla memoria di Marcello Carapezza, chimico siciliano e vulcanologo di rilievo.

"Libro Fest Villaggio Letterario" prevede diversi momenti di approfondimento: convegni, presentazioni di libri, giornate di studio.

La kermesse culturale si aprirà lunedì 5 agosto, alle 18,00 nell'Area Marina Protetta di Ustica (in piazza Umberto I).

Interverranno, con i curatori Anna Russolillo, Franco Foresta Martin, il sindaco di Ustica, Salvatore Militello, il dirigente generale dei Beni culturali e dell'identità siciliana Mario La Rocca, il direttore del Parco Archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato Domenico Targia e il direttore dell'Area Marina Protetta di Ustica, Davide Bruno. L'edizione 2024 è, appunto, dedicata alla memoria di Marcello Carapezza, chimico e vulcanologo, già ordinario di "Geochimica applicata", preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e prorettore dell'Università degli Studi di Palermo. Fu, inoltre, il primo presidente della ricostituita Società Siciliana di Scienze Naturali e fondò un'innovativa scuola di Geochimica.

Proprio Carapezza è stato tra i primi a studiare metodi scientifici per prevedere le eruzioni vulcaniche e i terremoti, individuando nella sorveglianza geochimica una possibile via di attacco al problema. E sempre lunedì 5 agosto, dopo l'inaugurazione del Festival, sarà presentato il volume di Marcello Carapezza "Molti fuochi ardono sotto il suolo. Di terremoti, vulcani e statue", a cura di Franco Foresta Martin.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA