I personaggi ospiti dell'Hotel delle Palme in mostra a Mirto

Verrà inaugurata il prossimo 10 agosto, alle ore 18:00, presso il Museo della Memoria al Colapesce, di Mirto (Messina) in via Francesco Maria di Francia, la Prima mostra fotografica di personaggi illustri nel mondo ospiti all'Hotel delle Palme di Palermo. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale Museo della Memoria al Colapesce, curata da Toti Librizzi, con la collaborazione dell'Associazione Culturale Musicale Maestro Francesco Musmarra e con il Patrocinio dell'Accademia Tiberina già pontificia di Roma. La mostra è una rassegna di immagini di personaggi illustri ospiti allo storico e lussuoso hotel, pieno di storia fascino e mistero, teatro di accordi economici e politici, meta di grandi personaggi nazionali e internazionali, dove Toti Librizzi è stato il leggendario capo barman per oltre 40 anni, che grazie al suo savoir-faire e professionalità è riuscito a conquistarsi la fiducia e la stima di numerosi personaggi illustri, che lo hanno omaggiato di autografi e bozzetti grafici.

Per l'evento saranno esposte in esclusiva due immagini inedite del Barone Giuseppe Di Stefano, noto e particolarissimo personaggio che ha trascorso gli ultimi 50 anni della propria vita, all'interno dell'Hotel delle Palme senza mai poterne uscire. All'interno del Museo, oltre alla vasta esposizione fotografica, si possono apprezzare numerosi cimeli, oggetti e la raccolta di disegni, bozzetti autografati dai più grandi personaggi del cinema, della politica e della musica di tutti i tempi, come Ray Charles, Francis Ford Coppola, Al Pacino, Giuseppe Tornatore, Umberto Eco e tantissimi altri. All'esterno del Museo si può ammirare inoltre la meravigliosa scultura del Colapesce, di pietra onice di 6 tonnellate, personaggio mitico del 1200, e che si erge maestosa su una base in pietra lavica dell'Etna di 9 tonnellate, realizzata dallo scultore Franco Montemaggiore.

La raccolta delle immagini sono di Toti Librizzi, del Maestro pittore Maurizio De Simone, di cui alcuni scatti sono stati realizzati dal grande fotografo Melo Minnella.



