Lagalla: 'a Palermo acqua assicurata fino a dicembre'

"La distribuzione dell'acqua a Palermo è assicurata fino al dicembre di quest'anno. L'allarme sulla crisi o interruzione del rifornimento, in questo momento, non sussiste". Lo afferma il sindaco i Palermo Roberto Lagalla a margine dell'incontro, al palazzo Comitini, per la presentazione dello stato di avanzamento del Pums, il piano per la mobilità sostenibile. "Non bisogna fare la politica della cicala, ma quella della formica - dice - L'Amap correttamente ha presentato alla cabina di regia regionale più scenari. Tra questi, l'ulteriore riduzione della portata dell'acqua in termini di pressione nelle condotte e un piano di razionamento temporale che possa limitare ulteriormente il consumo delle riserve. Tra queste, l'invaso che più preoccupa è quello della diga Rosamarina. Ma ciò non va utilizzato come un ariete contro le possibilità di lavoro e di accoglienza della città e della provincia. In questo momento, nessuna struttura alberghiera ci ha segnalato allarmi da pregiudicare l'ospitalità di turisti. Ho il timore che un'informazione giusta e doverosa ma con toni allarmistici possa finire per alimentare una paura infondata".





