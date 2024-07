Un Master universitario sullo Shiatsu a Palermo

Si è concluso il Master universitario di primo livello "Shiatsu sul lettino per lo Sport ed il Benessere", presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione di Palermo. Il Master universitario, organizzato per la prima volta in Italia, rivolto ad infermieri, fisioterapisti, laureati in Scienze Motorie, psicologi, biologi ed ostetriche, fornisce ai corsisti le nozioni della Tecnica di base dello shiatsu.

Lo Shiatsu, riconosciuto dal Ministero della Salute giapponese, come terapia, ha lo scopo di allentare, alleviare dolori muscolari/articolari e tensioni psicofisiche per gli sportivi e non. Visto il gradimento riscontrato dagli operatori sanitari che hanno partecipato al corso, il Master avrà una successiva edizione nell'anno accademico 2024/2025. Per informazioni rivolgersi al numero 3383391525



