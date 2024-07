Nasce il Premio Andrea Camilleri - Nuovi Narratori

In vista del centenario della nascita di Andrea Camilleri, il 6 settembre 1925, è nato il 'Premio Andrea Camilleri - Nuovi Narratori' rivolto ad autori e autrici di racconti brevi, radiodrammi, favole per bambini e poesie. Le opere dovranno essere scritte in lingua italiana, inedite, mai pubblicate né in versione cartacea, né digitale, né sui social.

Il bando è online da mercoledì 25 luglio.

Indetto e presentato al Fondo Andrea Camilleri dalla scrittrice Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri, dalla figlia dello scrittore Andreina Camilleri e dall'editrice Gemma Gemmiti che pubblicherà le opere, nella prima edizione il premio sarà dedicato a Oltre la ragione. "Far conoscere la sua parte meno conosciuta era fondamentale. Abbiamo trovato raccolte di poesie del 1939 da lui stesso rilegate quando aveva 14 anni" ha spiegato Arianna Mortelliti.

Il Premio vuole promuovere non solo i giovani aspiranti scrittori ma anche gli over sessanta, proprio per omaggiare il successo sui generis e tardivo che ha contraddistinto la carriera di Andrea Camilleri, un unicum nel suo genere. Ogni categoria è, dunque, suddivisa in due sezioni: in quella 'Chiù picca di sissanta' che include tutti coloro che hanno meno di sessant'anni e la sezione 'Chiù assà di sissanta' che include tutti coloro che hanno da 60 anni in poi. Prima di raggiungere il successo grazie al celebre Commissario Montalbano, Camilleri ha avuto un'intensa vita lavorativa come regista teatrale, collaboratore di giornali e riviste, autore e sceneggiatore per la Rai. Non tutti sanno, inoltre, che l'autore siciliano è approdato alla scrittura all'età di 14 anni con opere poetiche. Le opere vincitrici saranno pubblicate in un'antologia dalla casa editrice Gemma Edizioni. La premiazione tra settembre e ottobre 2025.



