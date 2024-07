Mario Biondi a Taormina con la sua 'Crooning special night'

Saranno tanti gli amici che accompagneranno Mario Biondi sul palco nella sua 'Crooning special night' del 14 settembre al Teatro antico di Taormina, un insieme di grandi nomi e mondi artistici tutti fortemente voluti dall'artista e accomunati dal grande talento e dalla qualità.

Il guest internazionale sarà Gregory Porter, crooner statunitense di fama mondiale divenuto celebre al grande pubblico grazie all'album Liquid Spirit e vincitore di un Grammy award nel 2014 come Best Vocal Jazz Album. Oltre a Porter ci saranno molti altri ospiti della scena italiana tra cui grandi cantanti e cantautori - Fabio Concato, Ivan Segreto, Maria Pia De Vito, Nick The Nightfly - e alcuni dei migliori jazzisti nostrani - Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, Francesca Tandoi, Rosario Giuliani, Lorenzo Tucci, Simona Trentacoste. Con 'Crooning Special Night' Biondi vuole celebrare, con delle eccellenze, il mondo musicale che gli appartiene e di cui è appassionato, quindi jazz, soul, ma anche il grande cantautorato italiano e la canzone popolare. Mario e i suoi ospiti saranno accompagnati sul palco da un'orchestra di oltre 30 elementi riunita per questa speciale occasione. Oltre alla scelta del Teatro antico di Taormina, il forte legame di Biondi con il proprio territorio è confermato anche dalla selezione della sezione archi che sarà formata dai Giovani dell'Orchestra del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania. A completare l'orchestra, la sezione ritmica e la sezione fiati formate da molti dei musicisti che compongono la band con la quale da anni Mario si esibisce in tutto il mondo.





