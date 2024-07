Il Vento del Nord con i protagonisti di Io capitano e Smutniak

Da sabato 27 luglio fino al 2 agosto è in programma a Lampedusa la 16/a edizione della rassegna Il Vento del Nord. Tra gli ospiti, i protagonisti di Io Capitano, Seydou Sarr e Moustapha Fall, e Kasia Smutniak regista del suo Mur.

Per i ragazzi dell'isola, ancora una volta giurati di quest'edizione, il laboratorio in collaborazione con Siae e Fondazione Claudio Nobis e proprio con la Fondazione Nobis e il Sindacato nazionale giornalisti cinematografici finalmente l'inaugurazione di una videoteca per gli studenti dell'isola.

La rassegna, organizzata con il coordinamento di Laura Delli Colli, l'organizzazione di Massimo Ciavarro che l'ha ideata nel 2008 e la consulenza di Giovanni Spagnoletti, ha dodici i titoli in programma e molti incontri.

In rassegna due opere prime al femminile come C'è ancora domani di Paola Cortellesi e Felicità di Micaela Ramazzotti; Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi; Volare di Margherita Buy; l'animazione di Enzo D'Alò con Mary e lo spirito di mezzanotte; Claudio Bisio con L'ultima volta che siamo stati bambini; Santocielo di Francesco Amato con Salvo Ficarra e Valentino Picone; Race for Glory: Audi vs. Lancia di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl; Flaminia di Michela Giraud; Troppo azzurro di Filippo Barbagallo e gran finale nel segno della solidarietà con Mur di Kasia Smutniak.

La videoteca sarà accolta nei locali del liceo. Venerdì 2 agosto l'inaugurazione ufficiale con la donazione dei primi sessanta film e documentari che i ragazzi potranno avere come supporto allo studio da poter consultare nei locali della scuola.



