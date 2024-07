Rogo in appartamento nel Catanese, proprietario in ospedale

Un incendio si è sviluppato in un appartamento di un piano rialzato di un edificio a tre elevazione di Aci Sant'Antonio. Le fiamme, che hanno interessato tutta l'abitazione, sono state spente da Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania intervenuti sul posto con colleghi dei distaccamenti di Acireale e Riposto, Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Per precauzione è stato vietato l'accesso ai piani soprastanti e alle abitazioni adiacenti. Il proprietario della casa è riuscito ad abbandonare in tempo l'appartamento ed è stato trasportato all'ospedale di Acireale con un'ambulanza. Gli inquilini del secondo piano sono stati evacuati in sicurezza dai Vigili del fuoco e affidati alle cure del personale del 118, giunti sul posto con altre due ambulanze. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi sono ancora in corso.



