Le spoglie di San Benedetto il Moro in Venezuela e Perù

Nel V centenario della nascita di san Benedetto il Moro compatrono di Palermo, fra Fernando Trupia e fra Marcello Badalamenti, a nome dei frati minori di Sicilia, si sono recati in Venezuela e Perù per recare ai fedeli dei due paesi le reliquie del Santo Africano.

Ad un anno dal terribile incendio che ha devastato santa Maria di Gesù, il legame tra la Sicilia e il popolo venezuelano e peruviano si fa sempre più forte ed intenso. San Benito da Palermo, così chiamato in America Latina, è un santo molto popolare e a cui sono devoti moltissimi fedeli di tutte le età.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA