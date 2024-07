Al via Rassegna musicale "Mondello al tramonto e all'alba"

Si chiama "Mondello al tramonto e all'alba" la rassegna che si terrà dal 25 luglio al 9 agosto tra le terrazze dell'Antico stabilimento della borgata marinara e l'area pedonale da poco istituita. Ad organizzare l'iniziativa la VM Agency Group di Vincenzo Montanelli, la Società Italo Belga, gli assessorati alle Attività Produttive e all'Urbanistica del Comune di Palermo, l'assessorato regionale al Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, per la direzione artistica di Angelo Butera.

"Mondello per me, ma sono certo per tutti i palermitani, è un luogo irrinunciabile un luogo che ci porta alla nostra infanzia e adolescenza - spiega il direttore artistico, Angelo Butera - Quando mi è stato proposto di pensare ad un progetto musicale da fare al tramonto e all'alba ne sono stato felice ed immediatamente ho contattato alcuni tra i migliori musicisti siciliani. Ho pensato alla musica del '900 e dunque si spazierà dal jazz al blues alla musica popolare alla musica brasiliana. Undici appuntamenti che sono certo saranno apprezzati dai numerosi turisti e soprattutto dai palermitani che sono un pubblico esigente e competente. Un mio desiderio è quello di vedere presto uno spazio di Mondello intitolato al mio amico Gigi Burruano".

Due saranno i momenti dedicati ai concerti: all'alba e al tramonto. I primi si terranno all'Antico Stabilimento alle 6 del mattino, i secondi, invece, alle 19.30, nell'area pedonale.

L'ingresso è gratuito. Ad aprire la rassegna, il 25 luglio, alle 19, sarà Claudio Giambruno Organ Trio. In contemporanea lungo il percorso pedonale si esibirà la dixieland band itinerante.



