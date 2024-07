Ristrutturato l'anfiteatro di Montevago, venerdì l'inaugurazione

Sarà inaugurato il 26 luglio, dopo il restyling, l'anfiteatro comunale di Montevago, in piazza della Repubblica. L'intervento di 200mila euro è stato reso possibile grazie a un finanziamento dell'assessorato regionale ai Beni culturali con il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.

L'anfiteatro comunale ha una capienza di 620 posti.

Ristrutturati la copertura, la facciata, i servizi igienici.

Migliorata l'accessibilità ai diversamente abili. La struttura, dotata di un impianto per il risparmio energetico, ha pannelli fonoassorbenti e poltrone acustiche innovative.

Dopo l'inaugurazione, prevista alle 20:30, il sipario si alzerà alle 21 con il musical "La giara", a cura del Teatro Stabile Nisseno, il primo spettacolo della rassegna "Teatri di Pietra" che successivamente andrà in scena nella vecchia chiesa Madre tra i ruderi del sisma del '68.

"Sono davvero contenta che quest'altro progetto sia andato in porto, come gli altri che abbiamo realizzato in questi anni per la riqualificazione degli spazi pubblici e il miglioramento del decoro urbano - dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo -.

Grazie alla tenacia e all'impegno dell'amministrazione comunale e alla professionalità dei nostri dirigenti e dipendenti, un piccolo comune come il nostro in questi anni è riuscito a ottenere finanziamenti per oltre 20 milioni di euro, il nostro impegno continuerà ancora con i fondi del Pnrr".



